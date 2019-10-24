Hayranları bebek istiyor

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Ayvalık Cunda Adası’nda Mayıs 2016’da dünyaevine girmişti. Çiftin evliliği mutlu bir şekilde sürüyor. Sık sık seyahat eden çift, fotoğraflarını da sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak Sinem Kobal, eşi İmirzalıoğlu ile bir ağaca sırtlarını dayamışken çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Kobal’ın paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çiftin hayranlarından bazıları bebek taleplerini dile getirdiler.

Çiftin evliliğinin bozulmaması temennisinde bulunan hayranlar, “Artık çocuk yapmanızın vakti geldi” dedi.