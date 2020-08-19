Hayranları merak etti, Tülin Şahin açıkladı

Kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile evli olmadığı ortaya çıkan ve ilişkisini de Haziran ayında sonlandırdığını açıklayan Tülin Şahin, yaşadıklarının ardından normal hayatına dönmeye çalışıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve dikkat çekici paylaşımlara imza atan Tülin Şahin, kısa bir süre önce hayat arkadaşından psikolojik şiddet gördüğünü açıklamış ve onunla olan ilişkisini haziran ayında sonlandırdığını söylemişti.

Noronha’nın çocuğunu göremediği şeklindeki mahkeme başvurusu sonrasında aralarında resmi nikah olmadığı ortaya çıkan çiftten Tülin Şahin, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Şahin yaşadığı zor zamanlardan kurtulmak adına işine dört elle sarılırken, hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti.

Yapacağı bir çekim öncesi evinde hazırlık yapan Şahin, ayakkabıların altına bant yapıştırırken çektiği görüntüyü paylaştı. Takipçilerinden neden bant yapıştırdığına dair çok sayıda soru gelince Şahin bir açıklamada bulundu: