Hayranları sordu, Tuba Ünsal cevapladı

Tuba Ünsal, uzun süredir gitmek istediği Hindistan’a nihayet kavuştu. Ülkeye gitmeden önce arkadaşlarından çeşitli tavsiyeler aldığını söyleyen Ünsal, ülkenin batı kıyısında bulunan Goa’da bir yoga merkezinde kalıyor. Merkez ile ilgili bilgi veren Ünsal, Instagram’dan merak edilenleri cevapladı.



Ünsal, ülkeye nasıl geldiğini, kaldığı merkezin nasıl olduğunu şöyle yazdı: “Uzun zamandır gelmek istediğim bir ülkeydi Hindistan. Herkesin önerisiyle ilk Goa’dan başladım. Eğer seversen diğer yerlere daha kolay alışırsın dediler. Doha’ya 3 saat uçup oradan da Goa’ya 3.5 saatlik uçuşla gelebiliyorsunuz. Nerede kalmalıyım diye sorduğumda 3 arkadaşım da Ashiyana Yoga’yı önerdi. Ormanın içinde, göl kenarında denize yürüyerek 2 dakika mesafede inanılmaz bir yer. Odaların çoğu birbirinden farklı, doğaya uyumlu, temiz. Günde iki seans yoga var. Ama asıl özelliği buraya bir takım ‘iyileştirici tedaviler’ için gelebilirsiniz. Healing dediğimiz bu ruhsal tedaviler arasında Chakra temizliği, sessizlik kampı, müzik terapisi gibi konular var. Organik ve tahıl bazlı beslenme, masala çayları, lemongrass çayı en favorilerimden. Goa'da yaşayan herkes eski Goa'nın kalmadığından, bozulduğundan şikayetçi. Bana kalırsa burası öncesini bilmesem de doğası, insanı, yemekleri, renkleriyle şahane bir yer. Son olarak dünkü story’lerime cevaben sorunuza gelelim; evet Hindistan’da ‘hala’ inek kutsal… Full saygı.”



