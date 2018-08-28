Hayta İsmail 60 bin liralık soruda takıldı

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Yarışmada usta oyuncuyu, Hababam Sınıfı’ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı.

Yarışmada ilk sorularda iyi bir perfomans gösteren ünlü oyuncu 15 bin TL değerindeki baraj sorusunu geçmeyi başardı. 30 bin TL’lik soruyu da joker kullanarak cevaplayan Ahmet Arıman’a bir sonraki aşamada ise ilginç bir soru çıktı. “Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar?” sorusunda ‘Kirpi, arı, karınca ve çekirge” şıkları arasında doğru yanıtı bulamayan usta oyuncu yarışmadan çekildi. Ahmet Arıman, yarışma sonunda 30 bin TL değerinde para ödülü kazandı.

Sorunun doğru cevabıysa karıncaydı.