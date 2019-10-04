Hayvanseverlerden Justin Bieber’a tepki yağıyor

Justin Bieber, düğün gününe doğru 35 bin dolar harcayarak iki tane Savannah cinsi egzotik kedi alınca PETA’nın (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) tepki yağmuruna uğradı. Bieber, Sushi ve Tuna adını verdiği kedileri sosyal medya hesabından da paylaşmaktan çekinmedi.

Hayvan hakları savunucuları Perşembe günü 25 yaşındaki şarkıcıya, kedi satın alarak hiçbir hayvana yardım etmediğini belirtti. PETA’nın yardımcı başkanı Lisa Lange ise, “Justin Bieber, barınaktan sahiplenip hayatını kurtaracağı bir kedi ile tüm hayranlarına ilham olabilirdi. Fakat o melez kedilerin tehlikeli üretimine destek ve bu tip hayvanların nüfusunun artmasına katkıda bulunarak, konu hayvanlara yardım etmek olduğunda hiç de ‘umursamadığını’ kanıtlamış oldu” dedi.

PETA’nın tepkisinden sonra Bieber, Instagram hesabından kedileri için açtığı sayfayı paylaşıp hayranlarından sayfasını takibe almasını istedi. Kedilerinin fotoğraflarını “Sushi ve Tuna benim çocuklarım” notuyla paylaşan ünlü şarkıcı ikiyüzlü olarak adlandırıldı.

Bieber’ın kedileri yarı evcil, yarı Afrikan Serval cinsi olduğu bildirildi. Savannah Cat Association’ın açıklamasına göre bu cins kedilerin “ev leoparı” olarak sınıflandırılmasından dolayı ABD’nin birçok bölgesinde bakımı yasak.

25 yaşındaki ünlü isim henüz tepkiler karşısında sessizliğini korumayı tercih ediyor. People dergisinin konu hakkında açıklama isteği de Bieber’ın basın danışmanı tarafından reddedildi.