Hazal Benli kimdir? Hazal Benli nereli ve kaç yaşında?

Hazal Benli, 1993 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı adlı dizi ile gerçekleştiren Hazal Benli hakkında merak edilenler haberimizde... Hazal Benli nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Hizmetçiler dizisinde Aslı Coşkun karakterini canlandıran Hazal Benli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hazal Benli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAZAL BENLİ KİMDİR?

Hazal Benli, 10 Haziran 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü’nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Hazal Benli daha sonra Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Zeyno karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Aslı karakterine hayat veren Hazal Benli, 1.72 metre boyunda, 56 kilo ve İkizler burcudur.

Hazal Benli’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Aslı) (TV Dizisi)

2018 – Kırgın Çiçekler (Fadik) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (İrem) (TV Dizisi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Zeyno) (TV Dizisi)

2015 – Deniz Yıldızı (Seher) (TV Dizisi)