Hazal Filiz Küçükköse ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Meslektaşı Tuan Tunalı ile evliliği 2018 yılında sona eren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin, iki yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler’le ilişkisi sona erdi. İşletmeci Alp Güler ile aşk yaşayan Hazal Filiz Küçükköse, aradığı mutluluğu bulamayınca ilişkisini noktaladı. Küçükköse, biten ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

Mutlu bir ilişkileri olan ikili, yaklaşık iki hafta önce anlaşarak 2 yıllık ilişkilerini bitirdi. Küçükköse ve Güler’in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.

Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32’nci yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu.

Yaşanan bu ayrılık sonrası bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse biten ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu. Gerçekten de basına yansıyan haberlerde olduğu gibi birbirlerine kırgın bir şekilde ayrılmadıklarını söyleyen Küçükköse, “Alp ile dostça ayrıldık, bir yerlerde karşılaşırsak tabi ki selam veririm” şeklinde konuştu.

Şu an için henüz anlaşmış olduğu bir projesinin de olmadığını dile getiren Küçükköse, “İçime sinen bir proje olması lazım. Şimdilik gelen teklifleri değerlendirme aşamasındayım” açıklamasını yaptı.