Hazal Filiz Küçükköse Ocak ayı için müjdeyi verdi

Akşam üzeri geldiği AVM'de kendisini görüntüleyen muhabirlere yeni başlayacak dizisinden bahseden başarılı oyuncu, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Köse, “Dizinin çekimlerine başladık. Yeni bir iş, yeni heyecan beni bekliyor. Her şey gayet yolunda, önümüzdeki Ocak ayında izleyiciyle buluşacağız” diye konuştu. Güzel oyuncu derin bacak dekolteli kıyafeti ile dikkat çekerken, yanına gelen hayranlarıyla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.