Hazal Filiz Küçükköse’den aşk itirafı

Etkinlik sonrasında basın mensuplarının karşısına çıkan Küçükköse; “Çok keyifli enerjisi yüksek bir etkinlikteyiz. Güne yaratıcılığımızı konuşturarak başladık. Şu an güçlü kadın konseptinde bir tişört tasarladım. Kıyafet alışverişinde de dengeyi seviyorum. Bir tarafta star bir parça varsa diğer kısmını daha basit seçiyorum” dedi. Kendi hayatında dengesini ne tür durumların bozacağı sorulan güzel oyuncu; “Haksızlık dengemi bozar. Babam da olsa haksızlık edene tahammülüm yok. Sessiz sakin bir şekilde konuşarak hakkımı ararım. Sakin kalarak ona aynısını yaşatırım” cevabını verdi.

“EVET AŞK VAR”

Öte yandan ‘Hayatınızda aşk var mı?’ sorusuyla karşılaşan oyuncu, yeni aşkın müjdesini; “Kulağa hoş geliyor değil mi? Evet aşk var. Şimdilik bu kadar yeter” ifadeleriyle verip röportajı bitirdi.