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Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu göndermesi yaptı, ‘Hakkınızı helal edin’ yazdı
Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu göndermesi yaptı, ‘Hakkınızı helal edin’ yazdı
Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gülümsetti ve çocuk sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu da göstermiş oldu.
Magazin 28 Mart 2020 - 08:50

Meslektaşı Ali Atay ile olan evliliğinden bir çocuk sahibi olan Hazal Kaya, oğlunun üzerine titriyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile anneliğin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu gözler önüne seren Kaya, yaptığı son paylaşımla gülümsetti.

Kaya, paylaşımında filtre kullandığını itiraf ederken aynı zamanda yayınlandığı yıllarda büyük ses getiren ve kadrosunda bulunduğu Aşk-ı Memnu dizisine de göndermede bulundu.

İşte Hazal Kaya’nın o paylaşımı:

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