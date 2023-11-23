Hazal Kaya: Astroloğuma sormadan adım atmam

Oyuncu Hazal Kaya konuk olduğu programda, "Sirkeyle yıkanıp sirkeyle temizlik yaparım. Adaçayı yakarım, astroloğuma sormadan adım atmam, imza atmam" ifadelerini kullandı.

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Sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan’ın yaptığı ‘Empati’ programının bu haftaki konuğu oyuncu Hazal Kaya oldu.

Oyunculuk ve iki çocukla baş etmenin zor olduğunu belirten Kaya, “Zorlanıyorum. İlk çocuğumda çok özgüvenliydim. Duygusal tarafı çok zorlayıcı oldu benim için; önce işle çocuklar arasında ardından iki çocuk arasında ve üstüne işle arada kaldım. Ali çok ilgileniyor özellikle Fiko ile çünkü Süreyya daha çok küçük. Fiko ile acayip bir baba oğullar, gözlerim doluyor onları izlerken” dedi.

Yeniden çocuk dünyaya getirmeyi planlamadığını belirten Hazal Kaya, “Üçüncü çocuk yapacağıma evlatlık alabilirim. Benim çok sevgim var, ben sevgimi veririm. Annelik sadece çocuk doğurmak değil. Benim köpeklerim varken de, kedilerime karşı da ben annecim diye severdim. Önceden bütün çocukları doğurmuş gibiydim” diye konuştu.

“SİRKEYLE YIKANIP SİRKEYLE TEMİZLİK YAPARIM”

Öte yandan takıntıları ve batıl inançları olduğunu belirten Kaya, “Sirkeyle yıkanıp sirkeyle temizlik yaparım. Adaçayı yakarım, astroloğuma sormadan adım atmam, imza atmam. Ali hep ‘Biliyorsun böyle bir şey yok, gerçek değil’ deyip bilimsel açıklamalar yapar” ifadelerini kullandı.