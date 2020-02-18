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Hazal Kaya: Böyle durduğuma bakmayın
Hazal Kaya: Böyle durduğuma bakmayın
Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğini uyuturken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve anneliğin ne kadar zor olduğuna dair ifadeler kullandı.
Magazin 18 Şubat 2020 - 15:15

Meslektaşı Ali Atay ile geçen yıl Şubat ayında dünya evine giren Hazal Kaya aynı yılın Kasım ayında annelik duygusunu tatmış ve oğlu Fikret Ali’yi kucağına almıştı. O zamandan bu yana sosyal medya hesabından annelikle ilgili paylaşımlarda bulunan Hazal Kaya, bu defa oğlu Fikret Ali’yi kucağına yatırmış uyutmaya çalıştığı sırada çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Çocuğuyla ilgilenmek adına kendisini biraz olsun objektiflerden ve gece hayatından uzaklaştıran Hazal Kaya, yorgun ancak huzurlu göründüğü bu karenin üzerine; “Böyle durduğuma bakmayın saçımda kusmuk var” notunu düştü.

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