Hazal Kaya: Bütün hastanelerin acilleri dolu

Bir çocuk annesi Hazal Kaya, geçen haftalarda corona virüsüne yakalandı. Evde gördüğü tedavi sonrası virüsü yenen oyuncu setlere geri döndü. Ancak virüsten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Kaya, sette fenalaşınca hastaneye kaldırılmak istendi. Artan vakaların ardından hiçbir hastanede yer bulamayan oyuncu, yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Covid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu. 112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var. Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum…Gerçekten çok zor.”

“VİRÜSÜ GRİP GİBİ GEÇİRİYORUM”

Mart ayının son günlerinde coronaya yakalanan Hazal Kaya, sağlık durumunu merak eden hayranları için çektiği videoda şunları söylemişti:

“Haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli biri olmama rağmen bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Covid oldum. Ayakta geçiriyorum, kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi geçiriyorum. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim gayet iyiyim.”

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