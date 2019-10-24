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Hazal Kaya doğuma bir ay kala…
Hazal Kaya doğuma bir ay kala…
Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını daha paylaştı.
Magazin 24 Ekim 2019 - 07:32

Meslektaşı Ali Atay ile yaptığı evlilikten bir bebek bekleyen Hazal Kaya, sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Takipçilerinin kendisiyle ilgili meraklarını gidermek adına zaman zaman instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Kaya, daha öncesinde de üzerinde bikinisi varken objektif karşısına geçmiş ve göbeğini göstermişti. Kaya şimdi de hamileliğinin sekizinci ayında objektif karşısına geçti ve sevenleriyle yeni bir paylaşımda bulundu.


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