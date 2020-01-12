Hazal Kaya için önemli olan…

Kasım ayında Fikret Ali adını verdikleri çocuklarını kucaklarına alan Hazal Kaya ve Ali Atay ikilisi, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi.

Mekanda baş başa yemek yiyen ikiliye, iki de bakıcı eşlik etti. Mekan içerinde ağlayan çocuğunu kucağına alan Hazal Kaya, yüzünü göstermemek için büyük çaba sarf etti. Bebek arabasına koyarak yüzünü gizleyen ikili, “Aman çocuğumuzun yüzünü çekmeyin, nazar değmesinden korkuyoruz” dedi.

“KİLO DERDİM YOK”

Bebek arabasının tekerlerini indirmek için yere çömelen Atay’ın, heyecanlı halleri dikkat çekti. Doğum sonrası fazla kiloları ile dikkat çeken Hazal Kaya, “Benim kilo derdim yok, önemli olan bebeğimizin sağlıklı olması. Çok şükür hepimiz iyiyiz, teşekkür ederiz” dedi.