Hazal Kaya ifadeye gitti: Böyle bir gelir modeli oluşmuş sanırım…

Musa Orhan'a hakaret gerekçesiyle yargılanan Ezgi Mola'ya destek veren oyuncu Hazal Kaya'ya da dava açıldı.

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Oyuncu Hazal Kaya hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğunu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Bugün avukatlarıyla ifade vermeye giden Hazal Kaya , konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Musa Orhan bana da hakaret davası açmış da olay o. Böyle bir gelir modeli oluşmuş sanırım” dedi.

NE OLMUŞTU?

18 yaşındaki İpek Er, geçtiğimiz yıl cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra intihar teşebbüsünde bulunmuş, yaklaşık bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti. İpek Er ve babasının, 7 Temmuz’da şikayetçi oldukları Musa Orhan hakkında soruşturma başlatıldı. Orhan hakkında, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan, 17 Temmuz 2020’de “yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı” ile serbest bırakıldı. Orhan’ın serbest bırakılması tepki çekmiş,

Oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” paylaşımında bulunmuştu. Bu paylaşımlara Musa Orhan’ın avukatı dava açmış, ardından Mola’ya destek veren çok sayıda ünlü isim için de suç duyurusunda bulunmuştu.

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