Hazal Kaya ikinci kez coronaya yakalandı
Oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kaya, "Ali hariç evdeki herkes pozitif" dedi. Hazal Kaya, geçen yıl da coronaya yakalanmıştı.
Temaslı olduğu için bir haftadır kendisini karantinaya alan Hazal Kaya, bugün yaptığı paylaşımla corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Instagram hesabından paylaştığı videoda, eşi Ali Atay dışında evdeki herkesin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu, “Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Durum bu, geçmiş olsun hepimize” ifadelerini kullandı.
Hazal Kaya, geçen yıl da coronaya yakalanmıştı.