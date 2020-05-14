Hazal Kaya: İnşallah yaratıcılığımı kullanmam

Bebeğini kucağına aldıktan kısa bir süre sonra corona virüsü salgını başlayan ve bu yüzden de uzun bir zamandır normal yaşantıdan uzak kalan oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kuaföre bir süre daha gitmeyeceğini gösterdi.

Anneler Günü dolayısıyla Ali Atay ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlunun yüzünü takipçileriyle ilk kez paylaşan Hazal Kaya, karantina döneminde yaptığı paylaşımlar ve katıldığı programlardaki açıklamalarıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Anneliği çok sevdiğini ve ikinci bir çocuk yapabileceğini söyleyen Kaya, bir yandan da sosyal medya paylaşımları ile gündelik hayatına dair bilgiler paylaşıyor.

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu, kuaför yasağının kalkmasına rağmen bir süre daha evinde kalacağını açıklamış oldu.

İşte Kaya’nın o paylaşımı: