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Hazal Kaya jüri koltuğunda çok eğlendi
Hazal Kaya jüri koltuğunda çok eğlendi
Başarılı oyuncu Hazal Kaya, konuk jüri olarak katıldığı Uzak Ara Eğlence programında çok eğlendiğini söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Temmuz 2020 - 14:18

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Kaya, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Önceki gün ilk bölümü ile ekranlara gelen ‘Uzak Ara Eğlence’ programında konuk jürilerden birisi olan Hazal Kaya, “Harika bir ekiple jüri olduk. İnanılmaz eğlenceli güzel bir program geçirdik” açıklamasında bulundu.

Yeni sezon ve yeni projeleri ile ilgili de açıklama yapan güzel oyuncu, “Böyle bir durum olduğunda zaten sizin haberiniz mutlaka olur” demekle yetindi.

Hazal Kaya (sağda) ve arkadaşı

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