Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında ve nerelidir?

Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantepte doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümünden mezun olan Hazal Kaya'yı daha yakından tanıyalım. Hazal Kaya kimdir, nerelidir?

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Fox Tv ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Filiz Elibol karakterini canlandıran Hazal Kaya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hazal Kaya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir. Aslen Gaziantepli’dir. Annesi ve babası avukattır. 7 yaşında iken annesi ile babasının boşanmasının ardından İstanbul’a taşınmıştır. İlköğretimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Çapa Atatürk İlköğretim okulunda, liseyi ise İstanbul İtalyan Lisesi’nde tamamlamıştır. Kameralar karşısına ilk kez bir reklam filmi ile geçen Hazal Kaya, 2006 yılında rol aldığı Acemi Cadı dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. Hazal Kaya ardından, lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Hazal Kaya’nın ilk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir'in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi.

Adını Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakteri ile duyuran Hazal Kaya, 2011 yılında ise Show TV ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı dönemde reyting rekorlarını alt üst eden Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha rolü ile başrolde oynamıştır.

Hazal Kaya şimdilerde, FOX TV ekranlarında yayınlanan Amerikan televizyon dizisi Shameless’ten uyarlanan “Bizim Hikaye” adlı dizi de Filiz karakterini canlandırıyor. Hazal Kaya, 1.58 metre boyunda, 49 kilo ve Terazi burcudur.

Hazal Kaya’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Bizim Hikaye (Filiz) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Aslım) (Sinema Filmi)

2014 – İtrazım Var (Zeynep Bulut) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Maral: En Güzel Hikayem (Maral) (TV Dizisi)

2013 – Mavi Dalga (Fırat’ın Sevgls) (Sinema Filmi)

2013 – Feyruz (Hazal) (TV Dizisi)

2013 – A.Ş.K. (Azra) (TV Dizisi)

2012 – Son Yaz Balkanlar 1912 (Emine) (TV Dizisi)

2012 – Bu Son Olsun (Lale) (Sinema Filmi)

2011 – Çalgı Çeng (Kapıdan Bakan Kız) (Sinema Filmi)

2011 – Behzat Ç.: Sen Kalbme Gömdüm (Berna Ç.) (Sinema Filmi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Hülya) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Feriha) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Sezon (Berna) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Nihal Ziyagil) (TV Dizisi)

2007 – Genco (Özge / Gülay) (TV Dizisi)

2006 – Taşların Sırrı (Bengü) (TV Dizisi)

2006 – Sıla (Berrin) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Pelin) (TV Dizisi)

1999 – The Sopranos (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)