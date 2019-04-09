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Hazal Kaya: Kırmızı ruj bile sürmedim
Hazal Kaya: Kırmızı ruj bile sürmedim
Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Kaya, göz önünde olan mesleğinin aksine dikkat çekmeyi sevmediğini söyledi.
Magazin 9 Nisan 2019 - 07:33

Kariyeri ve oyunculuk hakkında açıklamalarda bulunan Kaya, mesleğinin getirdiği şöhrete rağmen dikkat çekmekten hoşlanmadığı için bir süre kırmızı ruj bile sürmediğini dile getirdi. Kaya, “Başka bir karakter oynarken, oynadığım kişiyle dikkat çekmeye varım ama ‘Hazal' olarak dikkat çekiyor olmakla barışmam zaman aldı. Hayran olduğum, ilham aldığım birçok oyuncunun da utangaçlıklarından masaların altına girdiklerini öğrendiğimde çok rahatlamıştım. Dışarıdan kurşun geçirmez göründüğümüzü biliyorum ama değiliz. Dikkat çekmekten daha büyük dertleri olan çok fazla oyuncu tanıyorum” diye konuştu.

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