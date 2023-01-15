HAYAT
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Hazal Kaya, Leyla Süreyya için gün sayıyor

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Yayınlanma: 09:47 - 15 Ocak 2023 Güncellenme:
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Hazal Kaya, Leyla Süreyya için gün sayıyor

Son olarak ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ adlı dizide başrol oynayan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 6 Şubat 2019’da evlilikle taçlandırmıştı.

Aynı yıl kasım ayında ilk çocuğu Fikret Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Kız bebek bekleyen Leyla Süreyya adını vereceğini açıklayan Kaya, karnı burnunda yeni pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

32 yaşındaki oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

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