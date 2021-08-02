Hazal Kaya: Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden yalnız kaldı koca ülke?

Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınları devam ederken oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti.

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Orman yangınlarına yapılan müdahalenin yetersiz kaldığını söyleyen Hazal Kaya, Instagram hesabından “Göz göre göre yanıyor cennetimiz! Litrelik sularla yangın söndürmeye çalışıyor insanlarımız. Sönen yerler soğutma çalışması yapılmadığı için tekrar alev alıyor! Neredesiniz ya? Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden yalnız kaldı koca ülke? #havadanmüdahaleistiyoruz” ifadelerini kullandı.

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