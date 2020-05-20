Hazal Kaya: Oğlan babasına benziyor arkadaşlar…

Oyuncu Hazal Kaya, anneler gününde oğlu ile kamera karşısına geçmiş ve takipçilerinin bu konudaki merakını gidermişti. Kaya, oğlunun babasına benzediğine dair yorumlara cevap verdi.

Meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, geçen yılın son aylarında annelik duygusunu tatmış ve Fikret Ali adını verdiği çocuğunu kucağına almıştı. Zaman zaman sosyal medya hesabından anneliğin nasıl gittiğine dair paylaşımlara imza atan Kaya, anneler gününde de oğlu Fikret Ali ile kamera karşısına geçmişti.

Hazal Kaya’nın bebeğiyle çekilmiş fotoğrafına oğlanın babasına çok benzediğine dair sayısız yorum gelmişti. Hatta bazı kullanıcılar bebeğin kafasını babası Ali Atay’la bile değiştirmişti.

Yapılan bu paylaşımları büyük bir olgunlukla karşılayan Hazal Kaya Instagram hesabının hikaye bölümünden oğlunun bacaklarının göründüğü bir kare paylaştı ve üzerine de “Oğlan babasına benziyor arkadaşlar evet” notunu düştü.