Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali’yi sete götürdü!

Setlere geri dönen Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali’yi de yanında götürdü. Yeni filminin çekimlerine başlayan Hazal Kaya, makyaj yapılırken kucağında bebeğinin olduğu fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Oyuncu Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile başrolleri paylaşacağı Benden Ne Olur filminin çekimlerine başlandı.

“ÇALIŞAN ANNE 4. SEZON”

Uzun bir aradan sonra sete çıkan Hazal Kaya, çekim için hazırlıklar yapılırken Instagram hesabından minik oğlu Fikret Ali'nin kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Kaya paylaşımına “Çalışan anne 4. sezon” notunu düştü.

Henüz 9 aylık olan Fikret Ali'nin annesine makyaj yapıldığı sırada çekilen bu fotoğrafa annesine hayranlıkla baktığı anlar gözlerden kaçmadı.

Hazal Kaya’nın fotoğrafına çok sayıda ünlü isim ise övgü dolu yorumlar yaptı.