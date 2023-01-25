Hazal Kaya oğlundan sonra değişen hayatını anlattı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, konuk olduğu programda eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali’den sonra değişen hayatını anlattı.

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Hazal Kaya, Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler’in konuğu oldu. 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan Kaya, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

‘ANNEMLE KAVGA ETMEK ÇOK ZEVKLİ’

Annesi ile olan ilişkisini anlatan Hazal Kaya, “Kavga etmek kötü bir şey değil. Yapılsın bitsin, o çirkin enerji atılsın. Annemle kavga etmek çok zevkli. Hem ben bağırdığımı düşünmüyorum, sesim yüksek çıkıyor!” dedi.

‘EŞİMLE GECEYLE GÜNDÜZ KADAR FARKLIYIZ’

Ceyda Düvenci’nin “Eşin Ali ile tanışmanız nasıl oldu?” diye sorması üzerine ünlü oyuncu, “Ali ile bir yerde karşılaştık ve ben onu çok beğendim. Sonrasında o beni yazdığı bir film için çağırdı. İçgüdülerime güvendim diyebilirim. Eşimle geceyle gündüz kadar farklıyız. Sevdiğimiz müzikler ve filmler bile farklı ve böylesi daha eğlenceli geliyor” ifadelerini kullandı.

‘EN ÇOK OĞLUMU SEVİYORUM’

Hazal Kaya’ya hayatta en çok sevdiği insan da soruldu. Kaya ise, çok samimi bir dille anlattı.

“En çok oğlumu seviyorum. Oğlumu çok sevdiğim için lohusayken günlerce çok ağladım. Çünkü bu kadar sevmekle ne yapacağımı bilmiyordum. Annemi, kocamı, babamı çok seviyorum. Çok var benim çok sevdiğim insan…”

‘ANNE OLMAK BENİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ’

Ünlü oyuncu, anne olmanın onu nasıl değiştirdiğini ise şu sözlerle tarif etti.

“Fikret Ali'ye hamileyken ilkyardım eğitimi aldım. Anne olmak beni çok değiştirdi. Eskiden herkes beni sevsin, herkes bana yazsın isterdim. Halbuki bu o kadar problemli bir şey ki.”

‘NİHAL KİM OLACAK EN ÇOK ONU MERAK EDİYORUM’

Hazal Kaya, yeniden çekilecek olan Aşkı Memnu için de yorum yaptı.

Kaya, “Çok merak ediyorum, tabii ki yapsınlar. Şahane bir roman… Merakla bekliyorum, kim oynayacak Nihal’i en çok onu merak ediyorum” dedi.