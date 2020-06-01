Hazal Kaya oğluyla fotoğrafını paylaştı

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019’da nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl kasım ayında bebekleri Fikret Ali’yi kucaklarına aldı. Kaya, altı aylık oğlu Fikret Ali’nin kucağında yattığı fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

“BABASINA ÇOK AŞIKTIM”

Geçtiğimiz günlerde oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Kaya, “Babasının kopyası” şeklinde yorumlar almıştı. Kaya, konuyla ilgili “Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii ki, kime benzeyecek? Bu arkadaşa ölüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

