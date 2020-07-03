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Hazal Kaya, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayı üzerinden Cem Yılmaz’a gönderme yaptı
Hazal Kaya, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayı üzerinden Cem Yılmaz’a gönderme yaptı
Hazal Kaya, Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvuran Deniz Bulutsuz'a destek çıktı ve Twitter hesabından ard arda paylaşımlar yaptı. Ünlü oyuncunun paylaştığı mesajlardan birinde ise Güven'in yakın arkadaşı Cem Yılmaz'a gönderme yaptığı söylendi...
Magazin 3 Temmuz 2020 - 11:39

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Ozan Güven tarafından bir saat boyunca dövüldüğünü iddia eden sosyal medya danışmanı Deniz Bulutsuz’a destek vererek Twitter hesabından ard arda paylaşımlarda bulundu. Önce “Ya ben şuna takılıyorum, ne zannediyorsunuz mesela bu kadın, çocuk, hayvan döven öldürenlerin 3 kolu 5 bacağı mı var? Hepsi toplumdan soyutlanmış psikopatlar mı? Asla! Çoğu çevresinden saygı, sevgi, takdir gören birileri. Önümüzdeki örnekte olduğu gibi… #OzanGuven” diyen Kaya’nın, daha sonra yazdığı mesajla da Güven’in yakın arkadaşı ünlü komedyen Cem Yılmaz’a gönderme yaptığı iddia edildi.

Kaya mesajında “Bu şiddeti uygulayan en yakınınız da olabilir, dostunuz, kardeşiniz de. Sırtını sıvazlayıp görmezden geleceğinize yaptığı şeyi kabul etmediğinizi belirtebilirsiniz. Gerçek dostluk bunu gerektirir” mesajı verdi… Bu mesaj üzerine ise Cem Yılmaz da bir paylaşım yaptı ve “Sevgili arkadaslar. Kadına şiddet meselesinin “tarafı” olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey söyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın” mesajını yayınladı…

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