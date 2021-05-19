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Hazal Kaya, saçlarını altın sarısına boyattı! İşte yeni hali…

Oyuncu Hazal Kaya, yeni projesi için saçlarını altın sarısına boyattı. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Kaya "Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım!" dedi.

Güncellenme: 09:02, 19/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hazal Kaya, saçlarını altın sarısına boyattı! İşte yeni hali…

‘Pera Palas’ ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yeni rolü için saçlarını altın sarısına boyatan Kaya, paylaştığı fotoğrafın altına ise şu notu düştü:

“Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! Annemin tabiriyle yolunmuş tavuk modelinden -ki insan animelere özenebilir bence- ilk işimi almama sebep olan -bu sefer de Pocahontas’a özendiğim- simsiyah ve upuzun saçlara, denemediğim çok az model ve renk kalmıştır herhalde.”

“ESRAMIN RUHUNA UYGUN OLSUN DEDİK”

“Pera palas gibi sıradışı bir işe başlarken de -öff izlemek için de izlemeniz için de deli gibi sabırsızlanıyorum!- radikal bir değişiklik yapalım da canım Esramın ruhuna uygun olsun dedik.”

“Şimdi esas meseleye geleyim. Bugüne kadar sana bu tonlar çok yakışır diye fotoğrafta gördüğünüz renkten ve tonlarından bana bahsetmemiş olan bütün arkadaşlarıma teessüf ediyorum, hepinize yazıklar olsun! Engeli basıyorum!”

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Yayınlanma Tarihi:08:44,