Hazal Kaya: Sosyal mesafeyi sevdik biz!

Sağlık Bakanı'nın virüs hakkında yaptığı uyarıları dikkate alan ve bir süre için sosyal ortamlardan uzak duran Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Geçen yıl kasım ayında anne olan ve büyük bir heyecan yaşayan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anneliğin nasıl gittiğini takipçileriyle paylaşıyor.

Kaya, yaptığı son paylaşımda bu defa Corona Virüsü ile ilgili aldıkları önlemlere dair bir paylaşımda bulundu. Eşiyle birlikte evde otururken çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Hazal Kaya, bu kareye, “Sosyal mesafeyi sevdik biz evden çıkmıyoruz keyfimiz de gayet yerinde” notunu düştü.

Güzel oyuncu aynı zamanda eşi Ali Atay üzerinden bir espri yaptı ve; “Ali de fotoğraf çektirmeyi sevecek inşallah onun üstünde çalışıyoruz daha” yazdı.