Hazal Kaya, Tuba Büyüküstün için yapılan haberlere ateş püskürdü

Kaya, Tuba Büyüküstün için yapılan haberlere ateş püskürdü. Twitter hesabı üzerinden ilgili haberi alıntılayan ve “Bu ne terbiyesizlik” sözleri ile tepki gösteren Hazal, ‘Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?’ başlığıyla yapılan bu haberi terbiyesizlik olarak nitelendirdi. Bu tarz haberlerin kadınları ötekileştirdiğini ve bir ayrımcılık yarattığını söyleyen Hazal Kaya, “Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, doğru yatırımlar yapan genç bir kadın” diye ekledi. Erkekler araba aldığında oyuncak diye nitelendirildiğini de kaydeden Kaya, bu konuda şiddet uygulandığını belirtti. Kaya, medyada kullanılan dilin düzeltilmesi gerektiğini belirterek bunun öğrenilmesi gerektiğini belirtti. Kaya'nın sert tepkisinden kısa süre sonra ilgili haberin kaldırıldığı görüldü.