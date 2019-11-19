Hazal Kaya ve Ali Atay bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı

Şubat ayında oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya, dün doğum yaparak anne oldu. Bebeklerine 'Fikret Ali' ismini veren çift ilk kez çocuklarının fotoğrafını paylaştı.

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde rol alan güzel oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz Şubat ayında yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile evlendi. Evliliklerinden kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren çift, dün anne ve baba oldu.

ÇİFT İLK KEZ BEBEKLERİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI



Hazal Kaya, dün Fulya’da özel bir hastanede ilk bebeğini dünyaya getirdi. Ünlü çift, bebeklerine Fikret Ali ismini verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saat 13:52’de dünyaya gözlerini açan Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu. Doğumda Ali Atay eşi Hazal Kaya’yı yalnız bırakmadı.

