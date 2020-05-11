Hazal Kaya’dan Anneler Günü’ne özel bir ilk!

Geçtiğimiz aylarda oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya, yaptığı Anneler Günü paylaşımı üzerinden oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

Hem oyuncu hem de yönetmen olan Ali Atay ile geçtiğimiz yıl şubat ayında hayatını birleştiren Hazal Kaya, aynı yıl içerisinde oğlu Fikret Ali’yi kucağına aldı.

Bugüne kadar oğlunu magazincilerden uzak tutan Kaya, kural bozdu.

BİNLERCE KİŞİ BEĞENDİ

Anneler Günü’ne özel bir paylaşım yapan Kaya, hem kendi oğlu ile hem de annesi ile olan kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.

Kaya’nın Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımı, binlerce beğeni aldı. Takipçileri Fikret Ali’yi babasına çok benzetirken gelen yorumların çokluğu Kaya’yı sosyal medyanın Trend listesine soktu.