Hazal Kaya’dan annelik itirafı

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay’la geçtiğimiz yıl evlenen Hazal Kaya, Kasım ayında da oğlu Fikret Ali kucağına almıştı. Annelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu, "İlk iki ay hiç yardım almadan kendim büyütmeye çalıştım. Delilikmiş! Mutlaka yardım alın. Çocuk öyle tek başına büyütülecek bir şey değil." dedi

Anneler Günü’nde ilk kez oğlunun yüzünü gösteren Hazal Kaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınına katıldı. Kaya anneliğe dair soruları yanıtladı.

“ÇOCUK ÖYLE TEK BAŞINA BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL”

Ben annelikle ilgili sorulara cevap vermekte çekiniyordum. Çünkü incitmekten korktuğum çok ciddi bir kadın grubu var. Anne olmayı tercih etmeyenler, anne olmakla ilgili zorluk çekenler falan. Sonra konuştukça öyle güzel geri dönüşler aldım ki, “Evet, bu konuda deneyimlerini paylaşmalıyım” dedim.

Fikret doğmadan önce çok fazla şey okudum. Hamilelik sürecinin son ayına girdiğimde başarabilirim sanmıştım. İlk iki ay hiç yardım almadan kendim büyütmeye çalıştım. Delilikmiş! Mutlaka yardım alın. Çocuk öyle tek başına büyütülecek bir şey değil.

Kadınlara “destek almadan çocuk bakabilmelisiniz” baskısı çok yanlış. Benim yaptığımı yapmayın, tek başınıza çocuk bakmaya çalışmayın.

“ACELE ETMEYİN TADINI ÇIKARIN”

Bugün makyajsız bir fotoğrafımı paylaştım. Çünkü “kilo vermem lazım, çok iyi görünmem lazım” baskısını başta çok hissettim. Hızlı kilo vermek, makyajlı görünmek bir başarıymış gibi çok acele ettim. Ama sonra dedim ki; bir daha ne zaman kilo alabilirim ki ben? Ne kadar iyi göründüğünüz değil, ne kadar iyi hissettiğiniz önemli olan. Acele etmeyin, tadını çıkarın.

