Hazal Kaya’dan boy farkı açıklaması

Ali Atay ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Fikret Ali'nin üzerine titreyen ve uzun bir süre sadece oğluyla ilgilenen Hazal Kaya kısa bir süre önce yeni bir film çekimi için setlere döndü. Setten paylaşılan bir videoda Hazal'ı, filmdeki partneri ve aralarındaki boy farkı hakkında konuşurken görüyoruz.

Başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci ve Enis Arıkan'ın paylaştığı ‘Benden Ne Olur' adlı sinema filminin çekimleri başladı.

Şimdilerde çekimler için sette olan güzel oyuncu halinden son derece memnun görünürken, filmdeki partneri Onur Tuna ile arasındaki boy farkına dair eğlenceli bir video paylaşıldı.

Yıllar önce oynadığı Adını Feriha Koydum dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy’la arasındaki boy farkını kapatmak adına takoz kullandığı ortaya çıkan ve halen de bu konu üzerinden konuşulmaya devam eden Kaya yeni partneriyle de benzer bir boy sorunu yaşadığını itiraf etti.

HAZAL KAYA SEYİRCİ KARŞISINA SERTAB KARAKTERİ İLE ÇIKACAK

Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda Murat Şenöy oturuyor. Film, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan, gözü kara bir kadının hikâyesini konu ediniyor. Hazal Kaya'nın canlandırdığı Sertab Bal karakteri, aşk, kalp kırıklığı, başarı ve başarısızlık dolu macerasıyla izleyicisine eğlenceli anlar yaşatacak.