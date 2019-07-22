Hazal Kaya’dan hamile pozu! 5 aylık oldu…

Oyuncu Ali Atay ve Hazal Kaya çifti bebeklerini kucaklarına almak için büyük bir heyecan duyarken, Haza Kaya'dan yeni bir fotoğraf geldi.

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz şubat ayında Mecidiyeköy’de bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girmişti. 5 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşıyan çifti düğün törenlerinde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmamıştı. Evlendikten sonra hamile olduğu yönünde haberler çıkan ve haberleri yalanlayan Hazal Kaya daha sonra müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Çiftin bebekleri 5 aylık oldu. Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya’nın dün sosyal medya hesabından bir arkadaşıyla çekildiği karede iyice belirginleşen karnı dikkat çekti.