Hazal Kaya’dan örnek davranış

Meslektaşı Ali Atay ile evliliğinden dünyaya gelen bebeği ile annelik duygusunu tadan Hazal Kaya, yaptığı örnek hareketlerle beğeni topluyor ve dikkat çekiyor.

İlk olarak kına gecesinde engelli çocukları olan iki annenin hazırladığı yemekleri misafirlerine ikram ederek onlara destek olan Hazal Kaya, bu kez çocukları sevindirecek. Geçtiğimiz ay oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya, kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncaklarını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamaya karar verdi.

HAZAL KAYA’NIN ÖRNEK DAVRANIŞI

Fikret Ali’ye gelen hediyeler, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki merkezlere ulaştırılacak. Hakkında yapılan bu haberler konusunda sessizliğini koruyarak mütevazi kimliğinden ödün vermeyen Kaya, yaptığı bu hareketlerle benzer durumdaki meslektaşları için de örnek oluşturuyor.