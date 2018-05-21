Hazal Kaya’dan şaşırtıcı Jennifer Lopez açıklaması

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Hayatta hiçbir şeyin kendisine altın tepside sunulmadığını, kendi şansını kendisinin yarattığını söyleyen Kaya, oyunculuğa başlaması ile ilgili; “Şuan olduğum yere gelmek için çok çalıştım. Üstelik teyzem bu sektörden biriydi yardımcı yönetmendi. Hiç istemedi bu işi yapmamı, çok zorlanacak, çok zor bir hayatı olacak dedi. Yaşım küçük olduğu için bu işe girmemeli diye ailede çok büyük tepkilerle karşılaştım. Annem de aslında hiç istememişti. Ben çok ısrarcı oldum. Şimdi aklımla belki ben de biraz daha geç başlamak isterdim ama benim de böyle bir deneyimim oldu hayatta. Oyunculuk hikayem Assos'ta tatil yaparken başladı. Özel kanaldan birisi görmüş beni, yanıma gelip oyuncu olmak ister misin, bir proje var dedi. Ben o zaman bale yapıyordum ve teklif gelince hem baleyi hem de oyunculuğu bir arada yapabileceğimi düşündüm. Bir anda karşıma böyle bir teklif geldi. Ben içimdeki o oyunculuk sevgisini merakını keşfetmeden aslında benim önüme getirildi” dedi. Kaya, yaşam hikayesini ve bilinmeyenlerini #seninmucizen ‘de Lifetime TV Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya'ya ve programın moderatörü Lütfiye Pekcan'a anlattı.

“EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM…”

Hazal Kaya, 9 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası yaşadığı zorlu ve sıkıntılı süreci şu sözlerle anlattı : “Hayatımdaki en büyük hayalkırıklığı ve öfke patlamam 9 yaşında geçirdiğim trafik kazası sonrası baleyi bırakmam oldu. Kazanın olması korkunç bir şey. 6 ay alçıyla yatmam, haftanın her günü dans eden ufacık bir çocuk için çok zor bir süreçti. O kadar saçma bir yerdeydi ki kırık, bir cm yukarıda olsa ben dans edebileceğim. Ama şimdi düşününce o çok büyük bir kırılma noktası çok önemli bir dönemeçmiş benim için. Bana hayat çok küçük yaşta şunu demiş oldu: Her şey planladığın gibi olmayabilir, bu kötü olduğu anlamına gelmiyor.”

“YAKIŞIKLI OYUNCULARLA OYNADIĞIM İÇİN ŞANSLI GÖRÜLDÜM”

Sektördeki meslektaşları ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazal Kaya konu ile ilgili; “Bana hep şunu dediler, Hazal ne şanslı Çağatay’la, Kıvanç’la, Aras’la oynadı, Burak’la oynuyor. Karşımdaki erkeğin yakışıklılığı üzerinden bir şans biçilmemeli bana, onlara da haksızlık. Onlar sadece yakışıklı erkekler değiller.İki tarafı da çok aşağılayan hor gören bir şey; özellikle beni evet ama onları da. Onlar bunun dışında çok yetenekli başarılı oyuncular sadece yakışıklı oldukları için bu pozisyonda değiller keza ben de öyleyim. Kıvanç Tatlıtuğ ile Aşk- ı Memnu'da beraber çalıştık. Hayatım boyunca çok saygı duyacağım biri. Kıvanç boşuna Kıvanç Tatlıtuğ değil keza hepsi öyle boşuna bulundukları yerde değiller” dedi.

“TRAVMATİK OLAYLAR YAŞADIM”

Adını Feriha Koydum dizisi döneminde yaşadıkları ile ilgili, “17 yaşındayken basın, magazin olaylarını anlamadım. En başta ayırt edemedim mevzuyu okulda olduğum için, okul çıkışı birileri fotoğraf çektiriyordu, onu da hoş bir enstantane olarak yaşıyordum. O dönem benim gittiğim yerlere magazin de gelmiyordu Taksim'de o zaman magazin yoktu ve ben orada yaşıyordum. Sonra oraya magazin gelmeye başladı orada bir eyvah dedim. Adına Feriha Koydum dizisi zamanı şimdi çok bahsetmek istemediğim, bir takım bazı rol arkadaşlarım çıkıp konuştular. Hiç biriyle sıkıntım olmadı, o zaman da yoktu şimdi de olamaz. Ama benim için o yaşlarda çok ağır gelecek bir tecrübe oldu. Dizinin içinde senaryoda karektere bekaret testi yapılıyordu, Feriha karakterine yapılan bir şeydi bu, ben bunu normalize etmemek gerektiğini savunduğum için o sahneyi oynamak istemediğimi belirttim Yapımcım da bunu çok olağan karşıladı. O sahne atıldı. Çok fazla eleştiriye maruz kaldım. Şeker hastalığım da o dönemde çıktı. Sonra da çok kilo aldıyla suçlanınca ne yapacağımı bilemedim. Boyumu ben belirlemiyorum. 1.58 boyum evet standartlara göre kısa bir boy olabilirim o standardı ben belirlemedim dolayısıyla beni ilgilendirmiyor. Evet takozla oynuyorum. Jennifer Lopez'i yakından gördüğümde çok şaşırmıştım. Hepimizin çok beğendiği kalçası aslında çok büyük bir kalça. Benim öyle bir kalçam olsa, zayıflayayım diye yapmadıklarını bırakmazlar. Ama Lopez o kadar seviyor ki kendini, öyle taşıyor ki belli ki o kadın o kalçayı çok seviyor. Sen de onu çok seviyorsun dolayısıyla ben mesela çok ilham almıştım o kendine olan güveninden ve kendine olan sevgisinden” dedi.

“SAPLANTILI HAYRANIM SINIR DIŞI EDİLDİ”

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisini takip edip saptanlı hayranı ile ilgili konuda ise şu açıklamada bulundu: “Sadece benim başıma gelen bir şey değil. Bütün gücümüzle karşı durmak zorundayız. Bunun psikolojik boyutu çok zor. Biri beni takip ediyor mu, büyük endişe çok büyük korku ama işte buna da izin vermemeliyiz. Bu olayda ben emniyete gidip şikayatte bulundum. Dava açıldı sınır dışı edildi ama sınır dışı edilemeyenler de var.”