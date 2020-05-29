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Hazal Kaya ‘Benden Ne Olur’ filminde oynayacağını açıkladı
Hazal Kaya ‘Benden Ne Olur’ filminde oynayacağını açıkladı
Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yakında yeni bir film projesiyle karşımıza çıkacağı müjdesini verdi. Kaya, Benden Ne Olur filminde başrolde yer alacak...
Magazin 29 Mayıs 2020 - 09:03

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, setlere geri dönüyor. Oğlu Fikret Ali’yi dünyaya getirdikten sonra tüm vaktini bebeğine ayıran oyuncu, müjdeli haberi Instagram hesabından verdi. Aslı Kızmaz ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kaya “Fotoğrafta görmüş olduğunuz iki kadın aylardır şu fotoğrafı paylaşıp, şu açıklamayı yapmak için deliriyor, günah” dedi.
Kaya mutlu haberi şöyle verdi: “Aslı, “Kitabı bir okusana” dediğinden itibaren ‘Sertab'ı ben oynayacağım” diyordum. Üstüne hamile kaldım, başkası oynayacak diye hasetlenirken film ertelendi. (Gözüm kalır, benimle iyi geçinin) Neyse sonuç olarak Setab benim arkadaşlar. Ben oynayacağım. Nasıl kutlayacağımızı bilemiyoruz. ‘Benden Ne Olur’ yakında sette” dedi…

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