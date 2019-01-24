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Hazal Kaya’ya Ayşen Gruda’nın ölümünü takipçileri hatırlattı!
Hazal Kaya’ya Ayşen Gruda’nın ölümünü takipçileri hatırlattı!
Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Ayşen Gruda, dün hayata gözlerini yumdu. Gruda'nın ölümü bütün sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. 'Bizim Hikaye' isimli dizide aynı seti paylaşan Hazal Kaya ise gecikmeli de olsa bir paylaşımda bulundu.
Magazin 24 Ocak 2019 - 10:45

Usta sanatçı Ayşen Gruda, dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir dönem aynı dizide oynayan rol arkadaşı Hazal Kaya, Gruda’nın hayatını kaybetmesinin ardından sessizliğini bozmadı. Bunun üzerine takipçileri Hazal Kaya’nın paylaştığı eski bir fotoğrafın altına yorum yaparak Kaya’yı paylaşım yapmaya davet etti. Bazı takipçileri ise güzel oyuncuya “Nerede kaldı vefan Hazal Hanım” diyerek sitem etti.
aysengrudaTEPKİLER ÜZERİNE HAZAL KAYA’DAN PAYLAŞIM GELDİ

Kendisine gelen tepkilere daha fazla dayanamayan Hazal Kaya, sosyal medya sayfasından bir paylaşımda bulundu. İşte Kaya’nın o paylaşımı;
gruda

Son güncelleme: 11:00 - 24.01.2019
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