Hazal Şenel, Makedon pop şarkıcısı ile evleniyor

Selana dizisinde Kıvılcım rolünde izlediğimiz Hazal Şenel sosyal medya paylaşımı ile evlilik teklifi aldığını duyurdu. 28 yaşında olan Hazal Şenel bir süredir birlikte olduğu Makedon pop şarkıcısı sevgilisi Bertan Asllani ile dünya evine girecek.

Selena, Pis Yedili ve Türk Malı gibi bir çok dizide rol alan genç oyuncu Hazal Şenel’den müjdeli haber geldi. Selana’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel sosyal medya paylaşımı ile evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde kalan ve yıllar içerisinde yaşadığı değişimi de gözler önüne seren Şenel, yaşadığı mutluluğu yine takipçileriyle paylaştı.

Şenel, Balkanlar’ın Tarkan’ı olarak bilinen Makedon pop şarkıcısı Bertan Asllani’den aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine duyurdu.