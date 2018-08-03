Hazar Ergüçlü kimdir? Güzel oyuncu kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Hazar Ergüçlü’nün az bilinenleri

Oyuncu Hazar Ergüçlü kimdir? Güzel oyuncu kaç yaşında ve aslen nereli? soruları magazinin gündeminde. Yetenekli oyuncu hangi yapımlarda rol aldı. İşte hakkında merak edilen ayrıntılar...

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Hazar Ergüçlü bu günlerde oldukça popüler. Hazar Ergüçlü kimdir? Memleketi neresi? Onur Ünlü ile olan ilişkisi ile konuşulan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilgili bilmek istedikleriniz haberimizde…

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır.

En son 2017 Kasım’da başlamış olan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırmıştır.

FİLMOGRAFİSİ

2013 Benim Dünyam Ayla – Ela’nın Kardeşi Başrol

2012 Açlığa Doymak Sena Başrol

2010 Gölgeler ve Suretler Ruhsar Yardımcı Karakter

2017 Kar Müzzeyen Başrol Oyuncusu

2018 Gerçek Kesit: Manyak – Yardımcı Karakter

2018 Ahlat Ağacı – Başrol Oyuncusu

Televizyon

2016 Yüksek Sosyete Cansu Koran Başrol

2015 Analar ve Anneler Kader Ayaz Başrol

2013 – 2015 Medcezir Eylül Buluter Başrol

2011 – 2013 Kuzey Güney Simay Canay Yardımcı Karakter

2017 Hayat Sırları Seher Kuzgun Başrol

2018 Dudullu Postası Melis Başrol