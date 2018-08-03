Hazar Ergüçlü kimdir? Güzel oyuncu kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Hazar Ergüçlü’nün az bilinenleri

Hazar Ergüçlü bu günlerde oldukça popüler. Hazar Ergüçlü kimdir? Memleketi neresi? Onur Ünlü ile olan ilişkisi ile konuşulan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilgili bilmek istedikleriniz haberimizde…
HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?
Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur.
Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.
Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır.
En son 2017 Kasım’da başlamış olan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırmıştır.
FİLMOGRAFİSİ
2013 Benim Dünyam Ayla – Ela’nın Kardeşi Başrol
2012 Açlığa Doymak Sena Başrol
2010 Gölgeler ve Suretler Ruhsar Yardımcı Karakter
2017 Kar Müzzeyen Başrol Oyuncusu
2018 Gerçek Kesit: Manyak – Yardımcı Karakter
2018 Ahlat Ağacı – Başrol Oyuncusu
Televizyon
2016 Yüksek Sosyete Cansu Koran Başrol
2015 Analar ve Anneler Kader Ayaz Başrol
2013 – 2015 Medcezir Eylül Buluter Başrol
2011 – 2013 Kuzey Güney Simay Canay Yardımcı Karakter
2017 Hayat Sırları Seher Kuzgun Başrol
2018 Dudullu Postası Melis Başrol