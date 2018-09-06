Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile olan ilişkisi ile magazin gündeminden düşmüyor. Hazar Ergüçlü hakkında tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Peki Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?

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Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atan Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile el ele görüntülendi. İşte Hazar Ergüçlü hakkında merak edilenler…

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır.