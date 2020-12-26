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Hazar Ergüçlü: Onur benim süper kahramanım

Oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü için, "Benim süper kahramanım" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 16:19, 26/12/2020
Haberler Magazin
Hazar Ergüçlü: Onur benim süper kahramanım

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü’nün birlikteliği üçüncü yılına giriyor.

Şu sıralar ‘Alev Alev’de rol alan Hazar Ergüçlü ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Ergüçlü, “Brad Pitt mi, Onur Ünlü’yle mi paraşütten atlamak isterdin?” sorusuna “Ay iğrençsiniz, kalkıp gidiyorum. Onur’cuğum tabii ki” yanıtını verdi.

Ergüçlü, “Onur tanıştığımız ilk günden itibaren hayatıma çok değerli şeyler kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Bir o kadar da eğleniyoruz. Onur benim süper kahramanım” dedi.

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