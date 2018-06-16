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Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü barıştı
Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü barıştı
Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü aşkı tam gaz devam ediyor. Aralarında 19 yaş fark olan ikili önceki gece Taksim'de yer alan bir mekanda beraber eğlendiler.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Haziran 2018 - 09:52

Geçtiğimiz günlerde ayrılan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, radikal bir karar alarak barıştı. Yaklaşık üç saat sarmaş dolaş eğlenen sevgililer dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenince eğlendikleri mekandan ayrı ayrı çıkış yaptılar. Mekandan ilk ayrılan Onur Ünlü olurken, gazetecilere “Çekme arkadaşım” diyerek çıkıştı. Hazar Ergüçlü ise mekandan arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 10 dakika sonra çıktı. Ergüçlü  bir süre dolaştıktan sonra sevgilisinin  Asmalımescit’de bulunan pasaj içindeki evine gitti.

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Son güncelleme: 12:07 - 16.06.2018
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