Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü barıştı
Geçtiğimiz günlerde ayrılan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, radikal bir karar alarak barıştı. Yaklaşık üç saat sarmaş dolaş eğlenen sevgililer dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenince eğlendikleri mekandan ayrı ayrı çıkış yaptılar. Mekandan ilk ayrılan Onur Ünlü olurken, gazetecilere “Çekme arkadaşım” diyerek çıkıştı. Hazar Ergüçlü ise mekandan arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 10 dakika sonra çıktı. Ergüçlü bir süre dolaştıktan sonra sevgilisinin Asmalımescit’de bulunan pasaj içindeki evine gitti.