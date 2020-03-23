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Hazar Ergüçlü, yaşlıların rencide edilmesinin üzücü olduğunu söyledi
Hazar Ergüçlü, yaşlıların rencide edilmesinin üzücü olduğunu söyledi
Hazar Ergüçlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, corona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığını açıklaması üzeri bir mesaj yayınladı ve 'Yaşlıları rencide etmeyin' dedi...
Magazin 23 Mart 2020 - 13:18

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyada yaşlıların linç edilmesi üzerine bir mesaj yayınladı ve “Yaşlıların rencide edilmesi çok üzücü” dedi.

Ergüçlü, sokağa çıkma yaşının 65 yaş üstü olmaması ve herkesin evinde oturması gerektiğine dikkat çekerek “Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı” dedi…

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