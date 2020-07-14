Hazar Ergüçlü yeni projeleri hakkında konuştu

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz Hazar Ergüçlü, bir moda dergisi için kamera karşısına geçti. Karantina döneminde ailesini çok özlediğini belirten Ergüçlü, normalleşme sürecinde soluğu Kıbrıs'ta aldı.

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, L'officiel temmuz sayısı için kamera karşısına geçti. Yeni projeleriyle ilgili konuşan Ergüçlü “Şimdilik önümde bir sinema filmi var, onun için çok heyecanlıyım. Dizide oynamayı çok özledim, o yönde de bir takım gelişmeler oluyor” dedi. Güzel oyuncu bu sözlerle yakında yeni bir diziyle televizyon ekranlarına dönme planlarını dile getirdi.



‘Vaktimi aileme ayıracağım’

Uzun süren karantina ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ailesinden uzak kalan Hazar Ergüçlü, yasakların kalkması üzerine geçtiğimiz hafta anne ve babasını görmek için gittiği Kıbrıs'tan fotoğraf paylaştı. Hazar Ergüçlü ailesinden uzak kalmasıyla ilgili “Çok uzun bir süredir ailemden uzağım, onları çok özledim. Vaktimi aileme ve sevdiklerime ayıracağım” demişti.