Hazar Ergüçlü’den bir ilk!

Daha önce İzmir'de arkadaşlarıyla birlikte yaptığı tatilden bikinili karelerini paylaşan ve büyük ilgi gören oyuncu Hazar Ergüçlü, bu defa da sarı bikinisi ile görücüye çıktı.

Uzun bir zamandır kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile birliktelik yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından sarı bikinisi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bundan birkaç hafta önce arkadaşlarıyla çıktığı tatilde siyah bikinisi ile olay olan Ergüçlü bu kareleri hikaye kısmından paylaşmayı tercih etmişti.

Ergüçlü sarı bikinisi ile görüldüğü kareyi bu defa instagram hesabından kalıcı bir şekilde paylaşmayı tercih etti ve böylelikle hesabından belki de tatil boyunca ilk defa bikinili bir kare paylaşmış oldu.