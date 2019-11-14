Hazar Ergüçlü’den evlilik açıklaması

Kozmetik markası Flormar, Kiss Me More serisi rujlarının başarısını önceki gün Ulus 29'da düzenlediği partiyle kutladı. Etkinlikte markanın reklam yüzü Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra magazin ve cemiyet hayatından da bir çok isim boy gösterdi. “Bizim markayla uzun bir birlikteliğimiz var. Böyle bir başarı yakaladığımız için de mutluyum.” diyen Ergüçlü'ye rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'un oldukça kilo almış fotoğrafı hatırlatıldı.

Hakan Muhafızın yeni sezonunu beklediklerini belirten oyuncu; ”Çağatay'ın son fotoğrafını bilmiyorum. Bence tamamen yanılsama çünkü Çağatay hiçbir zaman aşırı kilo alan bir çocuk olmadı. Çok özverili, çok çalışkan bir oyuncu. Rolü için kilo alır. Yapmalıyız da işimizin bir parçasıdır. Ben de çok kolay kilo alabilirim. Rol gelirse seve seve kilo alırım. “ dedi. Öte yandan Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile evlenecekleri yönündeki haberlere de şu sözlerle noktayı koydu;”Evlilik yok nereden çıktı çok şaşırdım. Olduğunda söylerim. Kaçan birisi değilim her şey ortada. Hayatımızdan böyle memnunuz. “

“PARA KOLAY KAZANILMIYOR”

Oyuncu Pelin Karahan da etkinliğe katılanlar arasındaydı. Her zaman şık gördüğümüz oyuncu, çanta merakının olduğunu söyleyip şöyle ekledi; ”Kıyafet takıntım çok olmasa da iyi çanta severim. Çanta ve ayakkabıya daha çok önem veririm. İndirim kovalarım. Para kolay kazanılmıyor. Pazarlık yapamam ama indirim zamanlarını yakalamaya çalışıyorum. “ Pazardan alışveriş yapıp yapmayacağı da sorulan Karahan;”Eskiden gidiyordum tabii gençken ama şimdi gitmiyorum. Belirli mağazalar var sevdiğim onlara gidiyorum. “ cevabını verdi.

PİRİLER VE KAPLAN PİŞTİ OLDU

Etkinlikte eski dost şimdi ise düşman olan mankenler Meral Kaplan ve Seçkin Piriler de pişti oldu. İkili, etkinlik süresince yan yana gelmekten kaçınarak köşe kapmaca oynadı. Piriler ile kanlı bıçaklı olan Kaplan;” Ona dostum demeyelim. Konuşmak istemiyorum adını dahi anmak istemiyorum. Tatsız şeyler oldu ama geçti bitti. Her zaman karşılaşma ihtimalimiz var herkesin yolu açık olsun. “ derken Piriler ise sorular karşısında sessiz kaldı.