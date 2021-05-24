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Hazar Ergüçlü’den sevgilisine tatil pozları

Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile tatilde. Oyuncu, bikini giyip sevgilisine tatil pozları verdi.

Güncellenme: 09:53, 24/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hazar Ergüçlü’den sevgilisine tatil pozları

Oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile Ege koylarında tatil yapıyor.

Ergüçlü, önceki gün de Ünlü’ye pozlar verdi. Sonra da bunları Instagram’a koydu ve binlerce beğeni aldı.

Hazar Ergüçlü, 2.8 milyon takipçili Instagram hesabında fotoğraflarına yorum yapılmasına izin vermiyor.

Onur Ünlü ile mutlu bir birlikteliği olan Ergüçlü, geçen günlerde ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, “Onur’dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:09:48,